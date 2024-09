Reggio Calabria si prepara a Bergarè 2024. Con nuove presenze… francesi | INFO

StrettoWeb

Giovedì mattina, 19 settembre ore 10:30, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di Bergarè. Nel Salone della sede camerale il Presidente Antonino Tramontana renderà noti tutti i dettagli della terza edizione dell’evento, con cui dal 2022 la Camera di commercio promuove e valorizza il Bergamotto di Reggio Calabria. Tra conferme e novità, l’evento Bergarè andrà in scena nello splendido palcoscenico del Castello Aragonese di Reggio Calabria da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024.

Ancora una volta il Bergamotto di Reggio Calabria sarà il protagonista assoluto di un ricco programma di iniziative per tutti e per tutti i gusti. Nel Villaggio di Bergarè, la mostra-mercato con le imprese della filiera del bergamotto, sarà allestito un percorso gastronomico dedicato allo street food con intrattenimento musicale e esibizioni dal vivo. Non mancherà la possibilità di degustare le preparazioni a base di bergamotto degli chef dei ristoranti reggini con Bergarè in tavola e dei maestri pasticceri reggini con La Pasticceria incontra il Bergamotto. E ancora: la mostra dedicata al bergamotto e alla sua lavorazione; i talk tematici di confronto ed approfondimento; l’anteprima nazionale dello spettacolo teatrale “Il giro d’Italia in 80 dolci” di Tiziana Di Masi, alias “La Signora in Dolce”.

Questa terza edizione si snoda sul filone dei “Racconti di Bergamotto”, proseguendo nel percorso di conoscenza e divulgazione sulle straordinarie proprietà e sui molteplici utilizzi del “principe degli agrumi” intrapreso nelle precedenti edizioni, ma con un’attenzione particolare al Bergamotto di Reggio Calabria come volano di sviluppo territoriale e turistico e di innovazione, con due iniziative dedicate a questo tema: l’Hackathon Berga-THON e il workshop “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica”.

Collaterale all’evento Bergarè si svolgerà un press tour, che condurrà alla scoperta del nostro territorio giornalisti, blogger, influencer ed esperti di settore provenienti da tutta Italia. Parteciperà all’evento Bergarè anche una delegazione di tour operator e buyer francesi dell’agroalimentare, in visita nel nostro territorio nell’ambito di un progetto in atto con la Camera di commercio italiana in Francia di Marsiglia.

