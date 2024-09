Reggio Calabria, pomeriggio inclusivo alle giostre di Pentimele

StrettoWeb

“E’ stato uno splendido pomeriggio di gioia all’insegna dell’inclusione e dell’amicizia. Ringraziamo tutti i giostrai che hanno aderito all’iniziativa. Nonostante qualche disguido che si era inizialmente generato quasi tutte le giostre presenti nel baby luna park di Pentimele, ad esclusione di una o due, hanno consentito l’accesso dei bambini con disabilità, dei loro accompagnatori ed in generale di tutti i bambini che si sono presentati ai cancelli”. E’ quanto affermano in una nota le Assessore Lucia Nucera e Marisa Lanucara a margine del pomeriggio inclusivo al baby luna park di Pentimele.

“Ringraziamo i responsabili del luna park, Riserbato e Talarico, per lo spirito di collaborazione che hanno dimostrato – hanno aggiunto Nucera e Lanucara – a fronte di qualche polemica, probabilmente generata in maniera strumentale, tutto è filato liscio e i bambini hanno potuto vivere un pomeriggio di sano divertimento, attraverso un’iniziativa che già in passato aveva dato buoni risultati nella nostra città e che ora abbiamo voluto riproporre grazie alla disponibilità della stragrande maggioranza dei giostrai”.

