Reggio Calabria, Piazza Castello palcoscenico per “Fuga con Foga – La Storia dei Bronzi di Riace”

Domenica 15 Settembre 2024 alle ore 21:00, Piazza Castello farà da palcoscenico per la rappresentazione teatrale “Fuga con Foga – La Storia dei Bronzi di Riace” scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Polimeno, promosso e organizzato dall’Associazione Dedalo. La vicenda narra un’immaginaria fuga di due dei Sette contro Tebe, i quali decidono di disertare la guerra e fuggire in Calabria. Purtroppo vengono scoperti dai re, che, furiosi, li fanno punire severamente da Poseidone.

Lo spettacolo vedrà coinvolti Giuseppe Polimeno nel duplice ruolo di Re Adrasto e del Bronzo A, Alessandro Alati come Re Polinice e Bronzo B, e Poseidone interpretato da Simone Morabito. Con la straordinaria partecipazione di Daniele Tirotta nel ruolo di Narratore, la storia assumerà un sapore quanto più comico e rocambolesco.

Le scenografie e i costumi sono stati curati da Silvana Marapodi, la quale ha scelto come opera d’Arte centrale “I Due Bronzi” di Giuseppe Iaria, artista in esposizione presso la Galleria d’Arte Dedalo. Il costume di Poseidone è invece stato realizzato dai partecipanti ai laboratori creativi tenuti presso la Galleria stessa.

Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza unica e coinvolgente, che saprà emozionare facendo riflettere. Uno spettacolo che, con la sua intensità e bellezza, attraverso la risata e un po’ di leggerezza, riuscirà a far riscoprire la Magna Grecia e le sue storie perdute nel tempo.

