Reggio Calabria: pericolosa voragine in Via Margherita Hack

StrettoWeb

Le condizioni del manto stradale a Reggio Calabria sono davvero in totale abbandono. Le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono state scattate questa mattina in Via Margherita Hack e precisamente vicino l’Università Mediterranea Ingegneria e Architettura di Reggio. La strada è praticamente devastata da una profonda e pericolosa voragine che occupa proprio gran parte della carreggiata e rischia di diventare una trappola per i motociclisti e per gli automobilisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.