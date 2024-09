Reggio Calabria, nuova perdita nel centro storico: sospesa erogazione dell’acqua

StrettoWeb

“Causa sopraggiunta corposa perdita in via Fiorentino, zona castello, siamo costretti ad interrompere l’erogazione per tutto il centro storico, anticipando la chiusura del serbatoio Trabocchetto al fine di eseguire l’urgente riparazione che diversamente potrebbe costituire pericolo per la popolazione. Per questa ragione l’apertura dello stesso serbatoio sarà anticipata alle h 04:00 di domani 11.09. Ci scusiamo per i disagi”.

Questa è una nuova della Sorical in merito all’ennesima perdita d’acqua a Reggio Calabria, precisamente nel centro storico, di recente già interessato da perdite e guasti. Tecnici al lavoro.

