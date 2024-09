Reggio Calabria, perchè i parroci non hanno accolto l’invito sul palco di Fedez

StrettoWeb

Alla fine l’atteso “scontro diretto” non c’è stato: i parroci che più di tutti gli altri avevano avuto il coraggio di esporsi testimoniando il sentire popolare più diffuso tra i fedeli, don Giovanni Zampaglione e don Giovanni Gattuso, non hanno raccolto l’invito di Ruggero Pegna e non sono saliti sul palco di Fedez. In piena coerenza con le loro idee e i loro principi cattolici e cristiani.

Conoscendo i due sacerdoti, che hanno ripetuto più volte che in un contesto di festa religiosa non andava invitato un cantante che non solo si dichiara ateo ma che spesso ha offeso la religione, possiamo immaginare le ragioni per cui hanno deciso di non recarsi sul palco.

Proprio i sacerdoti sono spesso criticati perché non sono “educatori di giovani” eppure proprio don Giovanni Zampaglione e don Giovanni Gattuso sono preti molto vicini ai giovani nella loro attività quotidiana. Basti pensare al video postato dal giornalista Alfredo Auspici in cui si vede don Giovanni Zampaglione cantare e bene la canzone “Io vagabondo” (video realizzato durante la pandemia che ha avuto più di 20 mila visualizzazioni).

Don Giovanni è un sacerdote social (più di 40 mila follower) che ha da sempre saputo intercettare i gusti dei giovani, le tendenze del momento, la loro voglia di divertimento. A don Giovanni piacciono gli artisti che lasciano messaggi positivi proprio nei confronti dei più giovani e per questo spesso utilizza i loro testi negli incontri con i giovani. Il signor Pegna più volte nelle sue interviste ha chiesto la presenza dei due sacerdoti sotto il palco ma don Giovanni Zampaglione non ama il rap, non l’abbiamo mai visto presente nei concerti della Festa di Reggio e siamo certi che dopo la processione di martedì si è ritirato a casa propria e ha recitato le sue preghiere serali e ha pregato anche per la conversione di Fedez nella speranza che anche questo famoso cantante incontri Gesù come San Paolo sulla via di Damasco che folgorato, si converte.

