Reggio Calabria, pazzesca carambola in via Galvani: travolge numerose auto con il fuoristrada | FOTO

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla via Galvani nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente qualche centinaio di metri dopo l’ingresso degli uffici delle Ferrovie dello Stato. Un automobilista alla guida di un grosso fuoristrada, un Land Rover, ha perso il controllo del mezzo investendo con violenza e sbandando travolgendo diverse auto che si trovavano in marcia e in sosta lungo la stessa via.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Numerosi i mezzi coinvolti nel sinistro, come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo. La strada è stata totalmente chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Municipale prontamente intervenuti sul posto con tre pattuglie. La viabilità al momento è dirottata verso via Nicola Furnari e via Galileo Galilei.

