Reggio Calabria, paura all’interno della galleria Limina: auto in fiamme e 4 intossicati

Ore 15:50 circa la S.O. di Reggio Calabria è stata allertata per un incendio autovettura all’interno della galleria Limina lunga 3,2 Km sulla SS 682 nel Comune di Gioiosa Ionica. Sul posto prontamente inviate le squadre del Dist. Siderno, Polistena e Palmi. Gli automobilisti in transito riuscivano ad abbandonare in autonomia la galleria.

Le squadre di soccorso intervenute sul posto hanno tratto in salvo quattro persone, (le stesse che viaggiavano sulla vettura andata in fiamme) risultate intossicate a causa del fumo. Le vittime sono state assistite dal personale sanitario del Suem118 e trasferite presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Altri enti sul posto Polizia di stato e ANAS per gli adempimenti di competenza. Al momento, la strada statale e la galleria sono state chiuse a causa del denso fumo che ha invaso la zona, rendendo impossibile il transito.

A causa del veicolo incendiato all’interno della galleria ‘Limina’, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Gioiosa Jonica (km 19,000) la strada statale 682 “Jonio Tirreno’, a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria. I veicoli leggeri al momento vengono deviati lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

