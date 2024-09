Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio la rabbia dei residenti di Santa Venere: “Falcomatà ci prende in giro da 10 anni” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 15 novembre 2014 quando il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, eletto da un mese, decideva di presentare la Giunta varata con difficoltà tra estenuanti trattative con i partiti proprio a Santa Venere, per “testimoniare la nostra attenzione a questa periferia collinare“. Parliamo di dieci anni di tempo: Falcomatà è ancora Sindaco, ma a Santa Venere non è cambiato nulla. Tanto che oggi quei cittadini che avevano apprezzato quell’attenzione, protestano con rabbia a Palazzo San Giorgio proprio nei confronti dell’Amministrazione che li aveva illusi e ingannati.

Proprio questa mattina, infatti, i residenti di Santa Venere hanno letteralmente preso d’assalto il palazzo comunale, sfogando la loro rabbia nei confronti di Falcomatà e della classe dirigente doppiamente colpevole: non solo non ha fatto nulla, ma li ha anche presi in giro. Nelle immagini a corredo dell’articolo le fotografie e i video della protesta, con le interviste ai protagonisti:

