A Reggio Calabria un murales per ricordare Marcello Mastroianni | FOTO

Per ricordare i cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, che avrà luogo il 28 settembre 2024, l’Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre ODV”, la quale svolge attività sociali e culturali nella stazione di Santa Caterina a Reggio Calabria, ha voluto realizzare un omaggio artistico, con la realizzazione di un murales in tre dimensioni ad opera del maestro Alessandro Allegra. L’opera si inserisce in un contesto museale, dedicato a Pietro Germi, che ripercorre la storia delle Ferrovie, in particolare sottolineando lo stretto rapporto dell’azienda con il Cinema.

La stazione è già stata impreziosita dalle opere del Maestro Allegra, dedicate a “Il Ferroviere” di Pietro Germi (1956), “Destinazione Piovarolo”, film di Totò del 1955, “Cafè Express” con Nino Manfredi (1980) e, per l’occasione del centenario, “Ricordi d’Estate”, con Marcello Mastroianni (1958), il cui ricordo è stato immortalato con la riproduzione della scena girata a bordo del treno fermo al primo binario del primo marciapiede della stazione di Santa Margherita Ligure.

Tutte le opere sono state realizzate con alcuni elementi veri, come, nel caso dell’ultima realizzazione, il finestrino del treno, la tabella “Reggio-Milano”, ed i colori della carrozza con il Pantone FS (la parte bassa con il colore Isabella FS e la parte alta con il Giallo Coloniale FS).

