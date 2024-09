Reggio Calabria, è morto l’avvocato Mario Romeo: stroncato da un malore fulminante

StrettoWeb

E’ morto improvvisamente l’avvocato reggino Mario Romeo, stroncato questa mattina da un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Romeo era molto conosciuto e stimato in città, e la notizia della sua morte rimbalza velocemente in queste ore da un orecchio all’altro lasciando un alone di tristezza e sgomento che accompagnerà le celebrazioni per la Festa della Madonna della Consolazione, che si terrà proprio nelle prossime ore.

L’avvocato Cassazionista, infatti, era giovane (55 anni) e aveva una vita sociale molto attiva: ieri sera era in mezzo alla gente nel concerto sul Lungomare, praticava regolarmente la professione al Cedir in Tribunale, sabato ha partecipato alla processione e fino a ieri ha regolarmente utilizzato il suo profilo Facebook.

Era un grande tifoso della Reggina e della Juventus, tutti lo ricordano per essere molto gentile ed elegante, “un signore, una persona perbene, ci mancherà tantissimo“. Anni fa aveva avuto seri problemi di salute per un’apoplessia cerebrale: era stato a lungo in coma, ma poi si era ripreso completamente, riacquisendo tutte le funzionalità tanto da svolgere una vita assolutamente normale. Al momento sono totalmente ignote le cause del decesso. Molto più noto, diffuso e percepibile invece è lo stato d’animo di una comunità che piange un fratello, un amico, un compagno e un collega “con cui non si poteva non andare d’accordo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.