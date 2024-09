Reggio Calabria, malore per un dipendente delle Ferrovie: polizia e ambulanza arrivano negli uffici

StrettoWeb

Momenti di paura questo pomeriggio all’interno degli uffici delle ferrovie siti in via Mercalli a Reggio Calabria. Un dipendente delle ferrovie sembra abbia accusato un malore ed è stato richiesto immediatamente l’intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto insieme alla Polizia di Stato. Per fortuna però la situazione del malcapitato sembrerebbe essere rientrata dopo poco.

