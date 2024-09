Reggio Calabria, sul Lungomare evento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

StrettoWeb

L’Associazione L’Oro di Febea, organizza per giorno 6 settembre sul Lungomare Italo Falcomatà (area parcheggio stazione lido, adiacente alla rosa dei venti), un evento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. “L’obiettivo della manifestazione, è quello di far capire a tutti, giovani e meno giovani, l’importanza di una guida sicura per sé e per gli altri e che non si devono rispettare le regole solo per timore di una sanzione, del ritiro della patente o quant’altro; si devono rispettare le regole perché quando si ha un mezzo a disposizione, che sia una macchina, una moto, un monopattino o anche una semplice bicicletta, si ha in mano un’arma. Sì proprio un’arma, perché usandola in modo sbagliato, quello diventerebbe”, c’è scritto in una nota.

Grazie alla partecipazione e agli interventi della Polizia Stradale, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Reggio Calabria, dell’Associazione di Promozione Sociale Help con i suoi sanitari e dell’Automobile Club di Reggio Calabria, l’Associazione cercherà di “dare il suo piccolo contributo per ridurre il numero delle vittime. A fare da cornice al tutto, una rappresentanza di vespe del Vespa Club di Reggio Calabria e di Fiat 500 del Fiat 500 Club coordinamento di Reggio Calabria. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare e portare all’evento i propri ragazzi ai quali, le forze dell’ordine faranno fare delle simulazioni ( si accetteranno prenotazioni). Non mancate, perché la sicurezza stradale è una responsabilità sociale condivisa“, affermano gli organizzatori.

