Reggio Calabria, la municipale sequestra un quintale di cibo irregolare: “è guerra a ogni forma di abusivismo”

Nella giornata di ieri, a seguito di mirati e specifici servizi svolti nell’ambito del programma nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha sanzionato 8 commercianti in forma itinerante in quanto esponevano merce alimentare per la vendita in modalità non regolamentare. In alcuni casi la merce era a diretto contatto con il sedime stradale ed addirittura nei pressi di pozzetti fognari.

Nello specifico sono stati elevati verbali per un ammontare complessivo di oltre 10.000 euro e sequestrate derrate alimentari per circa un quintale. La frutta e la verdura sottoposta a vincolo reale, essendo priva del certificato di tracciabilità, è stata ritenuta dal competente ufficio dell’A.S.P. non idonea al consumo umano e quindi immediatamente distrutta. Gli otto venditori sanzionati sono stati segnalati anche agli uffici amministrativi del Comune ed all’autorità di finanza per ogni seguito di rispettiva competenza.

Le attività del Corpo in materia di polizia commerciale ed amministrativa verranno intensificati nei giorni a seguire, in occasione delle festività Mariane. Detti servizi hanno il duplice fine di tutelare la leale concorrenza, nonché la salute del consumatore finale.

