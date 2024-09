Reggio Calabria, al via l’iniziativa “Zaino Sospeso”: tutte le info

StrettoWeb

Mercoledì 11 settembre, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, presso la piazzetta San Marco di Reggio Calabria, si terrà una raccolta di materiale scolastico da destinare alle famiglie ed ai bambini in difficoltà di Reggio Calabria in vista della ripresa delle attività scolastiche. L’iniziativa “ZAINO SOSPESO”, promossa dal Circolo Arci Samarcanda, da Arci Reggio Calabria e dal “Comitato di Quartiere Reggio Campi – Villini Svizzeri – Trabocchetto”, si terrà nell’area verde adottata e gestita in questi anni dal Comitato che, con l’impegno dei volontari, ha ridato alla piazzetta San Marco bellezza e decoro. In un contesto economico sempre più difficile l’inizio dell’anno scolastico può rappresentare un momento di grande preoccupazione per molte famiglie.

Per tale ragione tutti i cittadini e le attività commerciali reggine potranno contribuire alla donazione e all’acquisto dei seguenti materiali, nuovi o usati, purché in buone condizioni: zaini, penne cancellabili, matite, pennarelli e acquarelli, astucci, evidenziatori, righelli, squadre e goniometro, carta millimetrata, colla, forbici, compassi, quaderni e quadernoni (per le scuole elementari – medie – superiori), fogli da disegno, fogli colorati, diari, cartellette, astucci e portapenne.

Lo scopo della raccolta

Il ricavato della raccolta sarà successivamente inventariato e distribuito ai bambini presso il bene confiscato “Samarcanda” in via Emilio Cuzzocrea 11 RC, assegnato dal 2017 ad Arci dal Comune di Reggio Calabria e dove l’associazione da anni realizza numerose attività per bambini, sempre completamente gratuite come il centro estivo e il doposcuola. Scopo della raccolta è arginare la povertà educativa, venire incontro ai bisogni delle famiglie svantaggiate e colmare il divario inaccettabile tra chi ha troppo e chi invece non ha nulla, cercando di fare sì che la scuola non diventi mai luogo di esclusione ed emarginazione.

Verrà ovviamente data maggior cura e attenzione a chi inizia un nuovo ciclo scolastico con un articolo speciale e particolarmente costoso come lo zaino, nella consapevolezza che un aiuto nell’approvvigionamento del materiale scolastico possa costituire per alcuni un sostegno prezioso per intraprendere e proseguire gli studi con la giusta serenità. Sicuri della benefica risposta che la Comunità saprà dare vi aspettiamo numerosi in Piazzetta San Marco!

