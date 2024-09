Reggio Calabria capitale del gelato artigianale italiano, al via la 3ª edizione di Scirubetta | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Al via a Reggio Calabria la 3ª edizione del Festival del gelato, “Scirubetta 2024” che si svolgerà da oggi al 17 settembre sul Lungomare Falcomatà. L’evento è promosso da Conpait, Pasticceri d’Italia, con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. La kermesse si propone come punto di riferimento nazionale per il settore del gelato.

L’obiettivo non è solo la promozione di questo dolce, ma anche la sperimentazione di nuovi gusti esclusivi ed innovativi. I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare una varietà di 34 gelati artigianali, votando per il loro preferito attraverso un sistema di gettoni. Intanto, ieri, a Palazzo Alvaro, si è svolta la consegna delle ‘giacche’ ufficiali ai 34 maestri gelatieri, provenienti da tutto il Mondo.

Musolino: “il gelato può unire i popoli”

“C’è già tanta gente che è arrivata e sta facendo la fila per degustare i nostri gelati. Siamo estremamente emozionati per l’inizio dell’edizione 2014 di Scirubetta. Il gelato può unire i popoli? Assolutamente sì“, è quanto ha affermato il presidente di Conpait, Angelo Musolino.

Falcomatà: “evento che sosteniamo”

“Scirubetta è un evento che sosteniamo con forza, ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che vengono anche da fuori per questa manifestazione“, è quanto ha affermato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

