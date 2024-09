StrettoWeb

Un brutto incidente si è verificato poco fa a Reggio Calabria, sul raccordo, in direzione Sud, prima dello svincolo di Modena. Impatto tra un’auto e una moto, in cui ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, finito a terra, ferito e dolorante su braccio e fianco, ma cosciente.

Il sinistro ha provocato forti rallentamenti al traffico, con code a partire dallo svincolo di Via Lia e auto incolonnate per far spazio ai soccorsi.

