Reggio Calabria, il gruppo “Amici di Gesù”: “hanno chiuso il Seminario, adesso l’affronto di Fedez nel giorno della Madonna: Sindaco e Arcivescovo ascoltino di più la comunità”

Il Gruppo gli Amici di Gesù di Reggio Calabria ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una lettera aperta relativamente al caso Fedez e non solo. Ecco il testo della lettera: “in seguito all’intervento del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Arcivescovo Fortunato Morrone durante il pontificale della S.Messa per la festa della Madonna della Consolazione, come gruppo di preghiera “Gli Amici di Gesù” e come cittadini corresponsabili, sentiamo la necessità di rinnovare il nostro invito a un maggiore dialogo e collaborazione”.

“Abbiamo già espresso in passato la nostra preoccupazione per la mancanza di ascolto nei confronti della comunità, che ha portato a chiusure e incomprensioni. È per questo che oggi, invece di esprimere rammarico, desideriamo invitare sia il Sindaco Giuseppe Falcomatà che l’Arcivescovo Fortunato Morrone a un impegno più profondo che parta dalla base, dall’ascolto reale delle persone e delle loro esigenze”.

“La chiusura del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, nonostante l’opposizione di gran parte della città e di oltre 100 sacerdoti che scrissero anche una lettera di dissenso al Papa, e il recente caso Fedez, che ha ulteriormente diviso, solo per fare alcuni esempi, sono segni che ci spingono a chiedere un reale cambio di rotta”.

“Crediamo che una collaborazione autentica, fondata su un dialogo sincero e aperto, possa essere la strada per superare le divisioni e costruire insieme soluzioni concrete. Invitiamo quindi le istituzioni civili e religiose a una presenza più partecipata e vicina alle persone, affinché si possa creare una città più unita, dove i bisogni della comunità vengano ascoltati e valorizzati”.

