Reggio Calabria, grave raid alla bottega di Giovanni Votano: “in città emergenza seria, istituzioni si impegnino davvero”

“Il Consorzio Ecolandia esprime la propria solidarietà al Presidente del Coordinamento di quartiere di Arghillà, Giovanni Votano, per l’ennesimo vile gesto subito ai danni della sua bottega di generi alimentari alla Piazzetta di Arghillà. Al furto, stavolta, si aggiunge un vero e proprio atto di vandalizzazione a oggetti e spazi, un gesto che va ben oltre la sottrazione di generi alimentari e che segna disprezzo e malaffare”. Lo afferma in una nota il cda del Parco Ecolandia.

“Non sappiamo quali persone possano compiere simili gesti, ma conosciamo l’impegno di Giovanni Votano e del Coordinamento di quartiere di Arghillà che è partner, tra l’altro, del nostro progetto F.A.T.A. Fuoco, Acqua, Terra, Aria Comunità, sostenuto dai fondi Otto per mille della Chiesa Valdese, grazie al quale proprio in questi mesi abbiamo potuto realizzare importanti interventi per migliorare le condizioni del quartiere. Giovanni, insieme agli altri soci del Coordinamento, è stato sempre di aiuto in tutte le attività, con spirito civico e solidarietà”.

“Pur riponendo fiducia nelle forze dell’ordine, ribadiamo l’esigenza di un impegno straordinario per Arghillà che coinvolga tutte le istituzioni su tutti i livelli, al fine di porre un freno alle forze criminali che agiscono con simili azioni ai danni della comunità e dei cittadini”.

