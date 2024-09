Reggio Calabria: 20ª Giornata Nazionale ABIO, iniziativa sul Corso Garibaldi | INTERVISTA

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, l’iniziativa per la 20ª Giornata Nazionale ABIO, l’evento più importante per l’associazione da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie in ospedale. Questa edizione della manifestazione rappresenta un importante traguardo per ABIO che opera con impegno e passione sin dal 1978, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria.

Il ricavato della giornata odierna sarà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi vorrebbe diventarlo.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb

