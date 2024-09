Reggio Calabria, al Circolo “L’Agorà” Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia

StrettoWeb

Continua la programmazione da remoto, a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria con un nuovo incontro avente come tema “Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia”. La nuova conversazione, a cura del sodalizio organizzatore, è un omaggio che si vuol rendere all’attore reggino, scomparso, il 26 giugno del 2018, dopo 9 mesi di ricovero in ospedale, in seguito a un ictus che lo aveva colpito. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, ha registrato le presenze, in qualità di graditi ospiti: del Vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” Antonino Megali, e non per ordine d’importanza di Gigi Miseferi, compagno di scena ed amico di sempre di Giacomo Battaglia.

Iniziano il loro sodalizio artistico a metà degli anni ottanta con una serie di fortunate trasmissioni radiofoniche su delle emittenti locali. Nel 1990 partecipano alla trasmissione delle reti RAI Stasera mi butto, riservata a giovani comici emergenti, dove vengono notati da Pier Francesco Pingitore, che li scrittura per lo spettacolo Troppa Trippa della Compagnia del Teatro Bagaglino. Da allora diventano membri stabili della Compagnia del Teatro Bagaglino, dando vita a sketch comici e imitazioni fra le quali ricordiamo quella di Sandro Ciotti e Bruno Vespa. In diverse occasioni sono stati ospiti della trasmissione RAI Quelli che il calcio in qualità di inviati per le partite della Reggina 1914.

La conversazione “Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da Venerdì 27 settembre 2024.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.