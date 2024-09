Reggio Calabria, Fratelli d’Italia: “Falcomatà ha portato la città nel caos per la festa, palese incapacità gestionale”

StrettoWeb

“La Festa di Madonna, evento atteso e sentito dai reggini, ha fatto emergere ancora una volta, l’ennesima, lacune gestionali enormi dettate da una palese incapacità amministrativa da parte dell’attuale maggioranza. Il pressapochismo ed il dilettantismo degli amministratori locali sono emersi con prepotenza, causando ulteriori problemi, da sommare a quelli già esistenti, alla nostra città ed ai nostri concittadini”. E’ quanto afferma in una nota Fratelli d’Italia di Reggio Calabria.

“Le cervellotiche ordinanze di chiusura al traffico, i divieti di sosta e la localizzazione degli eventi nei giorni della festa sembrano studiate ad arte per creare disagi. Sembra quasi che questa maggioranza non abbia mai abitato in questa città”.

“Le giostre, in cui spediremmo volentieri a giocare Falcomatà e la sua allegra brigata, (farebbero sicuramente meno danni) hanno di fatto “sequestrato” centinaia di cittadini del quartiere in cui sono state installate, mettendo in difficoltà serie anziani, lavoratori e studenti che per una settimana avranno l’inferno sotto casa. L’inadeguatezza di questa classe dirigente, ha “garantito” agli abitanti della zona Botteghelle l’impossibilità di avere i benché minimi requisiti di sicurezza, e la violenta rissa che si è verificata un paio di giorni addietro ne è prova lampante. L’augurio è che episodi del genere, nei giorni di festa a venire, non si verifichino più”.

“Altro tasto dolente è la chiusura delle strade per le varie manifestazioni canore e non. A Reggio Calabria, città fortemente interconnessa, nella quale a causa di un incidente verificatosi a Santa Caterina ne risente il traffico stradale a Sbarre, vengono chiuse le strade senza ragioni plausibili e senza alternative adeguate. I cittadini, nei quali albergano soltanto i sentimenti di rassegnazione ed incredulità, ne pagano le conseguenze con il traffico congestionato ed i tempi di percorrenza allungati e di molto”.

“Il rifacimento del marciapiede in Via Marina è da annoverare tra le splendide opere incompiute di questa maggioranza. È di fatti interdetto, per circa 600 metri, il passaggio pedonale da un lato all’altro dell’importante arteria cittadina dal mese di giugno. La politica del fare è un “must” per questa allegra brigata!”

“I portatori della Vara protestano, gli abitanti di Botteghelle protestano, gli automobilisti maledicono. Questa maggioranza è riuscita ad accontentare tutti, insomma. La faccia tosta non vi manca di certo e sicuramente avrete l’ardire di presentarvi con la fascia tricolore per salutare la nostra Madonna della Consolazione! L’unica nota positiva deriva dal fatto che succederà per l’ultima volta. Avete svilito la nostra amata Reggio. La nostra amata città non merita questo”.

“E per finire, siccome non vogliono farsi mancare nulla, il concerto di Fedez. Un oltraggio alla città tutta ed al sentimento di venerazione che noi reggini proviamo nei confronti della Madonna! Bene hanno fatto alcuni sacerdoti a dissentire e a dire con coraggio ciò che molti pensano”.

“Questa amministrazione ha fatto il suo tempo, è evidente. Rappresenta ormai un passato politico vuoto le cui azioni amministrative sono state improntate sul nulla politico e programmatico, in grado solo di creare quotidianamente disagi, ed un sentimento comune di disapprovazione e risentimento. Vogliamo rassicurare Falcomatà e la sua allegra brigata: questa sarà la vostra ultima strampalata organizzazione della festa di Madonna!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.