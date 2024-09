Reggio Calabria: in fase di allestimento le giostre per piccoli a Pentimele

StrettoWeb

Sono in fase di installazione in queste ore, le giostre per piccoli a Pentimele, zona nord di Reggio Calabria. Le giostre sono state divise, come ogni anno, per i piccoli e per gli adulti: quelle per bambini sono collocate a Pentimele insieme alle tradizionali bancarelle di Festa di Madonna, quelle per adulti invece si trovano a Botteghelle.

