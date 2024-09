Reggio Calabria, Falcomatà inaugura l’anno scolastico nella scuola della preside della festa privata al Castello Aragonese

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nel pieno della bufera per le scuole cittadine con l’apertura rinviata di tre giorni per consentire lo svolgimento dei concerti della Festa e l’ordinanza di ulteriore chiusura per il plesso di Catona su cui il Comune non ha ancora trovato una soluzione, ha inaugurato questa mattina l’anno scolastico della città partecipando, con il suo vice metropolitano Carmelo Versace, alla manifestazione inaugurale presso il plesso scolastico ‘Ferraris’ dell’Ite ‘Piria-Ferraris-Da Empoli’.

Lo stesso Sindaco ha inviato un comunicato stampa con sei fotografie che lo ritraggono sorridente accanto alla preside dell’istituto, la dirigente scolastica Anna Rita Galletta. Mai menzionata nel comunicato stampa (volutamente?). Evidentemente con la dirigente, il Sindaco deve avere un feeling particolare: tra tutte le scuole della città, infatti, il primo cittadino ha presenziato all’inaugurazione proprio nell’istituto guidato dalla preside finita nella bufera per aver organizzato la festa di 18 anni del figlio sul terrazzo del Castello Aragonese nel mese di agosto 2019. Un episodio gravissimo che all’epoca scatenò aspre polemiche in città, la comprensibile rabbia dei cittadini e l’ennesimo spaccato sul modus operandi di questa classe dirigente rispetto alla gestione dei beni pubblici.

