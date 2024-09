Reggio Calabria, nuova grana: ex dipendenti ASP attendono buoni basto dal… 2016. La denuncia

StrettoWeb

“La nostra Organizzazione Sindacale denuncia pubblicamente l’ingiustificato ritardo dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria nella liquidazione dei buoni pasto arretrati, spettanti agli ex dipendenti dell’ente a partire dal 1° maggio 2016. Nonostante gli impegni sottoscritti dall’ASP con le organizzazioni sindacali, a oggi i pensionati dell’azienda non hanno ancora ricevuto quanto dovuto. Questa situazione, che si protrae da anni, rappresenta una grave violazione dei diritti acquisiti dai lavoratori in quiescenza e crea un forte disagio tra coloro che, dopo anni di servizio, vedono negato quanto di loro spettanza”. Così in una nota il Segretario Generale di FIL Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, in merito alla richiesta di liquidazione di buoni pasto arretrati, addirittura da ben 8 anni.

“Il Responsabile Provinciale di Cosap Italia – Pensionati ha inviato una lettera formale ai vertici ASP per chiedere con determinazione un intervento immediato, affinché venga rispettato l’accordo e si proceda senza ulteriori ritardi alla liquidazione delle somme arretrate. Dopo oltre otto anni di attesa, i lavoratori non possono più tollerare l’inerzia dell’azienda. E’ stata inoltre esortata l’ASP a fornire un riscontro urgente e a chiarire tempi e modalità con cui intende procedere per risolvere definitivamente questa vicenda. “Confidiamo nella sensibilità delle autorità competenti, affinché non si renda necessario il ricorso a ulteriori azioni legali per ottenere ciò che spetta di diritto ai pensionati”, dice Eugenio Valeri.

