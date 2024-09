Reggio Calabria, “Sport, Energia, Sostenibilità e Lavoro”: l’evento dedicato agli studenti | INFO

StrettoWeb

“Sport, Energia, Sostenibilità e Lavoro“: il grande evento formativo rivolto agli studenti di Reggio Calabria. Un evento che offrirà agli studenti di Reggio Calabria incontri formativi per esplorare l’intersezione tra sport, energia sostenibile e il futuro del lavoro mettendo in contatto giovani e imprenditori.

Dal 30 settembre al 4 ottobre, diverse scuole superiori di Reggio Calabria ospiteranno l’iniziativa “Sport, Energia, Sostenibilità e Lavoro”, serie di incontri organizzati dalla sezione Metalmeccanica e Installazione Impianti della territoriale reggina di Confindustria in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria e la partnership dell’azienda Redel e della società sportiva RedelPallacanestro Viola. L’evento è pensato per sensibilizzare i giovani su temi cruciali come l’energia sostenibile, lo sport e le opportunità lavorative del futuro, coinvolgendo studenti e importanti ospiti del mondo imprenditoriale e sportivo.

Il calendario degli incontri

Lunedì 30 settembre – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta”

Ospiti: Valentina Mallamaci della Mallamaci Grandi Impianti e Francesco Cuzzola della Interdata Cuzzola

Martedì 1 ottobre – dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso il Polo Tecnico Professionale "Righi-Boccioni/Fermi", sede I.I.S. Boccioni/Fermi

Ospite: Nicola Cuzzocrea della ditta O2HP

Mercoledì 2 ottobre – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Polo Tecnico Professionale "Righi-Boccioni/Fermi", sede I.T.S. per Geometri "A. Righi"

Ospite: Sebastiano Marra della ditta Semar

Giovedì 3 ottobre – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'ITE "Piria – Ferraris/Da Empoli"

Ospite: Tito Polimeni della ditta Policom

Venerdì 4 ottobre – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'ITT "Panella Vallauri"

Ospite: Michele Polimeni della ditta APM Polimeni

Durante i vari incontri interverranno per Redel, il CEO Umberto Barreca e Federica e Maria Martino.

“L’iniziativa mira a favorire una maggiore consapevolezza tra i giovani sulle tematiche della sostenibilità e dell’energia rinnovabile, con un focus anche sulle opportunità di lavoro nel settore. Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Simona Mazzaferro che coordina le attività della territoriale reggina di Confindustria, al Presidente della Redel Pallacanestro Viola, Carmelo Laganà, al General Manager Fortunato Vita, e alla responsabile della comunicazione Rossella Uslenghi, per il loro contributo fondamentale nell’organizzazione dell’evento“, si legge nella nota inviata dagli organizzatori.

