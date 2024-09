Reggio Calabria, “l’estate continua ma i lidi…”: la proposta per il turismo e per il Capodanno

StrettoWeb

“L’estate continua nella nostra città, ormai è consolidato questo clima che sa estendere la stagione estiva anche ai mesi di settembre – ottobre e probabilmente un po’ autunnale nel periodo di novembre e dicembre. Per cui sembra strano che i nostri lidi sul lungomare siano quasi tutti, già chiusi, mentre il clima ancora invoglia a passeggiare e a voler vivere i nostri spazi esterni, sul mare. Sicuramente questi lidi, perché siano invogliati a continuare le attività, devono anche essere premiati dall’amministrazione comunale, con l’esenzione, nel periodo successivo all’estate, del pagamento d’ogni tassa, così da creare nella nostra Reggio l’idea e la possibilità di un turismo perenne, non certo sfruttabile solo nei periodi estivi”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”, a firma Domenico Nava.

Nella stessa si leggono alcune proposte per una sorta di “estate tutto l’anno”, favorita dal clima e – quest’anno – anche dai voli Ryanair e da un Capodanno Rai sempre più vicino ad essere ufficializzato. “Il veglione di capodanno potrebbe essere persino pensabile sulle spiagge cittadine, presso i lidi con luminarie e fuochi pirotecnici su Reggio ma anche nei borghi come Chianalea, Bagnara, Palmi, così da essere dei punti di attrattiva e vitalità”, si legge ancora. “Le possibilità di turismo, di occasioni culturali e ludiche, il nostro clima ce li dà sempre di più, crediamo che altrove non si sarebbero certamente fatti sfuggire questa manna. Resta crederci e saper pubblicizzare “l’estate tutto l’anno”, potrebbe essere il canale utile per affascinare e portare, grazie anche alla rinascita del nostro aeroporto, nei nostri luoghi chi non aspetta altro che estendere le proprie villeggiature, a costi magari non eccessivi”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.