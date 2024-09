Reggio Calabria, corso di formazione gratuito sulle curie palliative: info e come partecipare

StrettoWeb

La Fondazione “Via delle stelle” insieme all’Associazione “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria”, impegnati da tanti anni nell’assistenza e nella cura dei malati affetti da patologie inguaribili e cronico-degenerative, promuovono un corso di formazione di base, gratuita, per inserire nuovi volontari nel proprio organico. “In concomitanza con l’ampliamento dei servizi e delle attività dell’Hospice di Reggio Calabria – comunica il Presidente della Fondazione “Via delle stelle”, dr. Vincenzo Nociti – è necessario implementare il gruppo dei Volontari impegnati in cure palliative che mettono a disposizione tempo, pazienza e amore per un obiettivo comune: porre al centro il malato con la sua famiglia, per garantire la miglior qualità di vita possibile fino alla fine”.

“Diventare volontario del gruppo Amici dell’Hospice di Reggio Calabria – spiega il Presidente dell’associazione, signor Nicola Saggese – significa intraprendere un percorso stimolante che può orientarsi in vari modi, a seconda delle attitudini personali. Al nostro interno, c’è chi segue l’assistenza diretta ai malati e alle loro famiglie, chi svolge servizio di accoglienza presso l’Hospice, chi ancora si dedica all’organizzazione di attività promozionali e di sensibilizzazione sul territorio reggino”.

Come funziona il corso: le info

L’avvio del corso di formazione è in calendario per il prossimo novembre, per partecipare al quale l’Aspirante volontario dovrà chiedere di essere ammesso ad un colloquio di conoscenza e selezione pre-corso con il gruppo responsabile del processo formativo, coordinato dalla Psicologa d.ssa Francesca Arvino, nell’ottica della tutela del volontario stesso e delle persone che accompagnerà.

In seguito al colloquio iniziale, i candidati che saranno ritenuti idonei avranno l’obbligo di partecipare ad un corso di formazione che si articolerà in 7 incontri teorici seguiti da un tirocinio pratico di 20 ore, che si terranno c/o l’Hospice di Reggio Calabria. L’offerta formativa verterà su tematiche riguardanti la malattia, con particolare riguardo agli aspetti clinici, psicologici, etici ed organizzativi delle cure palliative e del servizio di volontariato in questo ambito.

Per richiedere di essere ammessi al colloquio per la selezione e/o per ricevere maggiori informazioni si prega di contattare l’Associazione “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria”, telefonando al numero 3807980653 (Signor Nicola Saggese) e di consultare la pagina Facebook “Hospice Via Delle Stelle”.

