Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: data e punti all’ordine del giorno

E’ stato ufficialmente convocato il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, in sessione urgente, per sabato 28 settembre alle 9 in prima convocazione e per lunedì 30 sempre alle 9 in seconda. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2023; il regolamento sulle disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Commissione mensa cittadina; l’approvazione dei patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Castore e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

