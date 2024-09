Reggio Calabria, controlli a tappeto per la Festa: scoperto venditore di panini abusivo, usava un autocarro | DETTAGLI

StrettoWeb

Ieri sera, nella zona Pentimele di Reggio Calabria, i Carabinieri della Stazione di Archi unitamente a personale della Polizia Municipale, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di attività illecite in occasione delle festività mariane, hanno eseguito numerosi controlli.

Diverse attività commerciali, infatti, lavoravano seppur non in possesso delle fondamentali autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e delle autorizzazioni sanitarie. In particolare, all’esito di un accesso ispettivo, veniva sanzionato un 58enne, promotore abusivamente di vendita di panini e bevande, il quale è risultato privo di qualsivoglia autorizzazione, anche inerente l’occupazione del suolo pubblico.

Immediata la chiusura dell’attività e sottoposte a sequestro le attrezzature utilizzate, mentre l’uomo dovrà pagare oltre 5 mila euro di sanzione. Inoltre, nel corso degli accertamenti, è emerso che l’autocarro impiegato nell’illecita attività commerciale era privo di copertura assicurativa e, pertanto, venivano elevate le relative contestazioni al Codice della Strada, nonché effettuato il sequestro del mezzo.

