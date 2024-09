Reggio Calabria, Confcommercio lancia un corso gratuito aperto a tutti | INFO

StrettoWeb

Al via il 22 ottobre “Pillole di Fashion Retail”, un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano lavorare nel settore del fashion retail. Un percorso formativo intensivo di 16 ore, gratuito, ideato, progettato e realizzato interamente dai Giovani Imprenditori reggini della famiglia Confcommercio. Il corso, un’assoluta novità nel panorama cittadino, è aperto a tutti previo colloquio conoscitivo e si terrà presso la sede di Confcommercio.

I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere strumenti, tecniche, segreti del mestiere da giovani e preparati imprenditori reggini del settore che condivideranno le loro esperienze e le loro conoscenze in materia di vendita assistita, visual merchandising, marketing e gestione economica del punto vendita.

Un programma completo e ricco di contenuti

Il corso toccherà tanti aspetti fondamentali del fashion retail, dalla creazione di un’identità di marca alla gestione del punto vendita, passando per le tecniche di vendita e le nuove tendenze del settore. Lezioni frontali, esercitazioni pratiche e visite a negozi di abbigliamento, consentiranno ai partecipanti di acquisire competenze concrete.

Ovviamente entusiasta e carico Paoluccio Destefano, presidente Confcommercio Giovani Imprenditori: “con i colleghi del Gruppo Giovani e Federmoda, in stretta sinergia con il presidente Confcommercio Lorenzo Labate e con il direttore Fabio Giubilo, abbiamo pensato, progettato e realizzato un corso di formazione rivolto a coloro che desiderano intraprendere un percorso professionale nel settore del fashion retail. Un percorso che – continua Destefano –con il prezioso contributo, in particolare, di Alessia Firriolo titolare dello store reggino The Bridge e Chiara Cangiamila ideatrice del brand La Cler, avrà un taglio molto pratico e nasce dalla considerazione che in un contesto sempre più competitivo ed esigente non è ammessa l’improvvisazione laddove invece sono indispensabili competenze e qualità”.

“Un percorso che è esattamente in linea con altre due importanti iniziative Confcommercio in partenza sempre nel mese di ottobre come il Progetto Leader, con Sergio Borra, ceo Dale Carnegie e il percorso di lingua inglese per commercianti “English is cool” in partnership con ihBritish giunto alla quarta edizione”.

“L’investimento che facciamo come Confcommercio, come giovani imprenditori – conclude il presidente Destefano – è provare a fornire strumenti utili ad elevare il livello della qualità del servizio offerto nel settore fashion retail reggino. Un settore complesso, che richiede skill precise. Un settore che, per tutte le componenti che operano nel negozio, è ben lontano dall’essere solo legato all’immagine del commesso che sta dietro al banco in attesa del cliente, ma al contrario, al quale approcciarsi con competenza ed entusiasmo”.

