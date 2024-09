Reggio Calabria, il Comune asfalta le strade ma il bitume ottura i tombini. E quando pioverà grideranno al cambiamento climatico…

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente al problema dell’asfalto a Reggio Calabria che viene collocato anche sui tombini impedendo il normale scolo delle acque dagli stessi.

“A Reggio Calabria, si asfalta ma si continuano a commettere gli stessi errori, grossolani quanto gravi. Nei giorni scorsi si è proceduto alla intimazione della Via Sant’Anna II tronco dalla omonima piazza in direzione del Cedir, una strettoia molto frequentata che in effetti necessitava di essere ripristinata”.

“Ebbene, come si può vedere dalle foto allegate, gli antichi vizi reggini di non fare i lavori con la dovuta attenzione e cura continuano e le caditoie dell’acqua piovana sono ostruite e non funzionali. Facile prevedere cosa succederà alle prime piogge autunnali, l’acqua non defluirà correttamente e la strada sarà allagata e trasformata in un fiume che scende verso la piazza Sant’Anna con gravi disagi per pedoni ed automobilisti”.

“Non sarebbe il caso di fare le opere correttamente e curare ogni aspetto dei lavori di bitumazione stradale? Analoghe problematiche sono rilevabili in varie arterie cittadine come la via Torrione o Cardinale Portanova dove si possono facilmente vedere numerose caditoie ostruite. A quanto un deciso miglioramento di Reggio nell’esecuzione dei lavori? Il Comune osserva, rileva e controlla?”.

