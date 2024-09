Reggio Calabria, cittadini esasperati per la presenza di rifiuti fuori dai condomini: “costretti a sopportare un odore nauseabondo”

StrettoWeb

Le condizioni in cui versa la città di Reggio Calabria sono sempre più di abbandono e degrado. I cumuli di rifiuti giacciono sulle strade creando disagi a pedoni e residenti. Da diverso tempo, in Via Nervesa Privata 31 a Reggio Calabria, il servizio di raccolta dei rifiuti avviene in modo discontinuo creando notevoli disagi per i residenti.

Ogni volta che i residenti entrano o escono dal cancello del condominio lì vicino, sono costretti a sopportare un odore nauseabondo, dovuto appunto all’accumulo dei rifiuti non raccolti regolarmente. I residenti chiedono quindi un intervento tempestivo per garantire un ambiente vivibile e sperano che le autorità competenti prendano presto provvedimenti, affinché episodi del genere non si ripetano più.

