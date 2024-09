Reggio Calabria, caos scuole: l’Amministrazione Falcomatà trasferisce 8 segreterie e costituisce task-force

L’inagibilità accertata di 9 scuole a Reggio Calabria sta creando un’enorme confusione e talvolta preoccupazione tra gli addetti ai lavori, genitori e di conseguenza gli studenti. A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, dopo lo spostamento voluto da Falcomatà, arriva una nuova delibera di Giunta, che riportiamo integralmente, che trasferisce 8 segreterie e costituisce una task-force per la programmazione degli interventi necessari per la messa a norma delle scuole.

– di prendere atto della necessità di trasferire, in via d’urgenza, le attività scolastiche e di segreteria delle scuole indicate nell’ordinanza sindacale n. 81 del 09/09/2024;

– per l’effetto di disporre l’immediato e temporaneo trasferimento di dette attività secondo le destinazioni di seguito indicate:

segreteria e Presidenza VITRIOLI : c/o plesso Galileo Galilei;

: c/o plesso Galileo Galilei; segreteria GALLUPPI: c/o plesso Giudice Scopelliti;

c/o plesso Giudice Scopelliti; plesso MELISSARI: n. 6 classi di primaria c/o scuola di Vito, n. 2 classi di infanzia c/o plesso Parco Caserta e n. 1 classe di infanzia all’interno degli immobili nella disponibilità dell’Istituto;

n. 6 classi di primaria c/o scuola di Vito, n. 2 classi di infanzia c/o plesso Parco Caserta e n. 1 classe di infanzia all’interno degli immobili nella disponibilità dell’Istituto; plesso VITRIOLI: 10 classi di secondaria di I grado c/o plesso Pascoli e 9 classi di secondaria di I grado c/o plesso Galileo Galilei;

10 classi di secondaria di I grado c/o plesso Pascoli e 9 classi di secondaria di I grado c/o plesso Galileo Galilei; plesso PYTHAGORAS: 9 classi di secondaria di I grado c/o plesso Asprea e 6 classi di secondaria di I grado c/o plesso ALVARO;

9 classi di secondaria di I grado c/o plesso Asprea e 6 classi di secondaria di I grado c/o plesso ALVARO; plesso CONDERA: 10 classi di primaria c/o plesso di San Sperato;

10 classi di primaria c/o plesso di San Sperato; plesso KLEARCHOS: n. 3 classi di secondaria di I grado e n. 5 classi di primaria all’interno del medesimo plesso;

n. 3 classi di secondaria di I grado e n. 5 classi di primaria all’interno del medesimo plesso; plesso GALLUPPI: n. 10 classi di primaria c/o plesso Collodi e n. 4 classi di secondaria di I grado c/o plesso ex LARIZZA (oggi Giudice Scopelliti);

– di demandare al Settore 11 ogni adempimento di propria competenza al fine di dare seguito alle interlocuzioni intercorse con la Regione Calabria, per la ricollocazione delle n. 10 sezioni di secondaria di I grado, attualmente ubicate c/o la scuola Dante Alighieri di Catona, via Figurella n. 27, e delle n. 4 sezioni di secondaria di I grado, attualmente ubicate c/o la scuola Dante Alighieri, distaccamento di Catona, via Nazionale;

– di individuare dei componenti del gruppo intersettoriale, già istituito con la summenzionata Ordinanza Sindacale n. 81 del 09/09/2024, coordinato dal Settore 11 – Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate, in persona del Dirigente p.t., e composto dai Settori di seguito indicati, anch’essi in persona dei relativi Dirigenti p.t.: Settore 1 – Grandi Opere e Programmazione LL.PP., Settore 2 – Risorse Esterne e Organismo Intermedio, Settore 3 Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Settore 4 – Finanze ed Economato, Settore 7 – Patrimonio, Settore 13 – Manutenzione.