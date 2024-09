Reggio Calabria: caos scuole in Consiglio Comunale, ma Sindaco e Assessore all’Istruzione assenti

StrettoWeb

Oggi, lunedì 30 settembre, in seconda convocazione, Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Uno dei temi caldi, come prevedibile, è il caos scuole, ma in Aula Battaglia non sono presenti il Sindaco Falcomatà e l’Assessore all’Istruzione Anna Briante, fuori città. Il primo cittadino è arrivato al termine dei preliminari, mentre Brunetti stava concludendo il suo intervento. “E’ un Consiglio Comunale staccato dai problemi della città. Questa Amministrazione ha abdicato rispetto alle problematiche. Si parla dell’approvazione di debiti fuori bilancio, al primo Consiglio dopo l’estate, quando in realtà è stato negato il diritto allo studio, quando ci sono cantieri fermi. Per le scuole è colpa della Regione, così come per i rifiuti è colpa della Regione, così come per la Sanità è colpa della Regione. Ma allora voi, lì, che ci state a fare?”, ha chiesto Armando Neri.

“Sindaco &co. non intendono assumersi la responsabilità di nulla, scaricando le colpe su altri soggetti o Enti. Addirittura, sulle scuole, adesso la colpa sarebbe…della Regione! Quando, invece, la Regione sta andando fattivamente incontro al Comune per risolvere i problemi dei locali della scuola a Catona e l’amministrazione, invece, continua a negare il diritto allo studio ai nostri ragazzi”.

“Questa maggioranza, inoltre, ha perso circa mezzo milione di Euro a titolo di contributi che il Viminale eroga ai Comuni italiani che ospitano migranti. Circa mezzo milione di Euro che il Comune avrebbe potuto usare per rafforzare i servizi sociali, sostenere i più fragili, realizzare impianti sportivi. E invece nell’elenco diramato dal Ministero dell’Interno, per come rilevato anche dal Sole 24 ore, la Città di Reggio Calabria non c’è, probabilmente perché non ha presentato nei termini i documenti richiesti dallo Stato. Ci sono, invece, Cosenza, Bari, Locri e tante altre Città Calabresi e italiane. Mezzo milione di euro persi”.

“Infine, mentre le società sportive del volley aspettano risposte da oltre un anno, allorquando scesero in piazza per rivendicare giustamente il diritto a praticare lo sport a Reggio Calabria, i lavori negli impianti sportivi restano inesorabilmente fermi. Palestra di Ravagnese, Centro Sportivo di Condera, Palestra di San Giovannello, Coni, Campo di Catona e di Ciccarello. Tutto fermo. Vanno avanti solo le Delibere di Ferragosto, con le quali si finanziano alcune associazioni senza bandi”.

Cardia: “solo da noi le scuole ritardano l’apertura per le feste mariane, ma in realtà…”

“Ci troviamo di fronte una Maggioranza che decide di buttare la palla fuori e parlare di altro. Ben venga parlare di sanità, ma credo sia giusto e più urgente trattare in questa Aula il problema delle scuole. Chiedo un Consiglio Comunale aperto, alla presenza dei genitori, per dire tutto ciò che è successo con l’edilizia scolastica e non solo. Siamo l’unica scuola che ha ritardato l’inizio per le feste mariane, quando in quel periodo si stavano svolgendo lavori”, le parole del Consigliere leghista Cardia.

Ripepi: “assenza è mancanza di rispetto verso la democrazia”

Secondo Massimo Ripepi “i preliminari in Consiglio sono rimasti gli unici momenti di democrazia in questa città. Nelle Commissioni stiamo andando avanti con un computerino da quattro soldi perché un anno fa un Assessore ci aveva promesso degli strumenti. Ma è giusto che l’Amministrazione più scarsa della storia faccia il suo corso fino all’ultimo. Questa è l’assise più importante della città e se oggi non c’è l’Assessore all’Istruzione le giustificazioni sono problemi di salute o una chiamata del Presidente della Repubblica. Non altro. E’ facile mandare in Commissione i dipendenti del Comune quando sbagliano, ma ci devono essere anche i dirigenti. Una riunione al Ce.Dir non può essere una giustificazione all’assenza o al ritardo in Commissione. Neanche il Sindaco viene mai in Commissione e questa è mancanza di rispetto verso la democrazia”.

“Poi – continua – se qualcuno cerca di ‘mettere il bisturi dentro’, viene attaccato pubblicamente, come ha fatto la Briante in tv. Ma è possibile questa cosa? Se l’opposizione controlla non vi dovete arrabbiare, perché questa è democrazia. Ho chiesto documenti sulla delibera di Ferragosto, non mi hanno fatto vedere le copie, sono andato quatto volte da Ruvolo. Che intendete fare con queste Associazioni che hanno chiesto contributi al pari di altre? Non si fa una cosa per dieci anni e poi viene fatta e dobbiamo pure festeggiare e dirvi che siamo bravi? Ci costringete pure a fare questo”.

I Consiglieri di Maggioranza replicano

La prima risposta sul tema, da parte della Maggioranza, è arrivata con Giuseppe Sera: “non posso sentirmi dire che nelle scuole non c’è programmazione. E’ proprio di oggi un report di Legambiente che dice che in Calabria è agibile solo il 24% delle scuole. Con le nuove norme, quello delle scuole è un problema nazionale. Briante in Commissione ha chiesto di dare una mano tutti, poi ognuno ha e racconta la propria verità. Io non vedo una città disperata, a differenza di chi mi ha preceduto. Solo il Tempietto? Potrei fare un elenco di tutte le opere incompiute e che noi abbiamo concluso”.

Carmelo Versace poi aggiunge: “purtroppo sono solo 21 i presenti, questo significa che alla gente poi non interessano così tanto i preliminari o le giustificazioni delle assenze in Commissione, ma i problemi della città. Ce ne sono per le scuole? Certo. Ma la risposta dell’Amministrazione è stata istantanea”, dice il Vice Sindaco metropolitano rispondendo a Ripepi. “Tema rifiuti: ricordo che Brunetti sia stato ridicolizzato per la scelta scellerata di Teknoservice, che ora però mi sembra sia apprezzata, anche dai nostri concittadini. Poi però c’è stata una sentenza. E mi sembra che oggi Sindaco e vice Sindaco stiano portando una battaglia verso la nuova società”.

