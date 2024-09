Reggio Calabria, caos scuole: a Catona domani rimarrà chiusa

StrettoWeb

Conclusa la Festa di Madonna, a Reggio Calabria resta sempre il problema delle scuole. L’inagibilità accertata di 9 edifici ha creato un’enorme confusione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori, genitori e di conseguenza gli studenti. Da evidenziare che, Falcomatà, aveva spostato a domani l’inizio delle lezioni per le festività mariane: approfittando di questo stop si è lavorato velocemente per sistemare le varie classi ma, evidentemente, non è bastato.

Il Comune, attraverso un’ordinanza del sindaco, ha disposto un nuovo rinvio (con inizio fissato per lunedì 23 settembre) per gli studenti che dovranno spostarsi dell’Istituto Radice – Alighieri di Catona. I dettagli e le motivazioni nell’ordinanza in basso.

