Reggio Calabria: campagna di verifica e monitoraggio dello stato di salute dei Bronzi, mercoledì incontro al MaRc

Si chiuderà mercoledì 18 settembre la campagna 2024 di verifica e monitoraggio dello stato di salute dei Bronzi di Riace custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il progetto Check up Bronzi, nato dalla collaborazione tra il Museo, l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) e l’Università di Genova, ha permesso l’avvio di una campagna di controllo delle condizioni conservative dei Bronzi di Riace e di Porticello dallo scorso mese di aprile.

In questi 5 mesi si sono tenuti 4 sopralluoghi – nella prossima settimana si terrà il quinto e ultimo – svolti dall’équipe scientifica impegnata in una serie di indagini autoptiche e diagnostiche nella sala Bronzi. Un progetto di “conservazione preventiva”, che attraverso questa prima fase servirà a pianificare tutte le azioni volte alla di prevenzione dei fenomeni di degrado e gli interventi di manutenzione necessari a garantire la corretta conservazione delle opere.

Incontro con la stampa

Per raccontare questo primo step di attività, il MArRC ha organizzato una conferenza stampa che si terrà mercoledì 18 settembre alle ore 10.30 in piazza Paolo Orsi. All’incontro interverranno il dott. Fabrizio Sudano, direttore MArRC, l’arch. Luigi Oliva, direttore ICR, e il prof. Paolo Piccardo, delegato del rettore dell’Università di Genova. La conferenza ha lo scopo di presentare alla stampa e al pubblico l’impegno del MArRC per la tutela e la valorizzazione dei Bronzi di Riace, le attività di verifica/monitoraggio, le indagini diagnostiche svolte finora e la fruttuosa collaborazione con gli enti coinvolti nel progetto.

