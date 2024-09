Reggio Calabria: cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

StrettoWeb

Presso la caserma “S. Caravelli”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, alla presenza del Comandante Regionale Calabria, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Gen. B. Maurizio Cintura e il Col. t.ST Agostino Tortora.

All’evento, ha partecipato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio presso i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – sezioni di Reggio Calabria e Gioia Tauro ed i rappresentanti delle associazioni sindacali tra Finanzieri.

Il Generale Cintura, dopo circa quattro anni di permanenza alla guida delle Fiamme Gialle reggine, andrà ad assumere il prestigioso incarico di Esperto del Corpo presso l’Ambasciata d’Italia in Washington. Nel ringraziare i presenti, ha espresso parole di profondo apprezzamento per l’impegno profuso in tutti i settori istituzionali dai finanzieri reggini in questo periodo.

Il Colonnello Tortora, proveniente dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e nel corso della sua brillante carriera ha prestato servizio con compiti di comando, in Reparti di assoluto rilievo.

Nel discorso di insediamento, l’Ufficiale ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Regionale Calabria ed ai presenti, esprimendo la propria piena soddisfazione per il prestigioso incarico che si accinge ad assumere.

A suggello del passaggio di comando, Il Comandante Regionale Calabria, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, ha ringraziato il Generale Cintura per gli importanti risultati nei principali comparti d’interesse istituzionale, quali il contrasto alla criminalità organizzata ed all’evasione fiscale, la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti petroliferi, la scoperta di indebite compensazioni di crediti d’imposta e la lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, rivolgendo infine al Colonnello Tortora, un vivissimo augurio di “buon lavoro” nel nuovo prestigioso incarico di Comandante Provinciale, auspicando ulteriori successi nell’interesse del Corpo e del Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.