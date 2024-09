Reggio Calabria, Pier Luigi Bersani al Museo: “anche lui incantato dai Bronzi di Riace”

StrettoWeb

Che i Bronzi di Riace incantino tutti non è una sorpresa. Anzi, forse sarebbe sorprendente il contrario. Questo periodo, poi, è quello di massima affluenza al Museo Archeologico di Reggio Calabria, che pullula di turisti. Lo abbiamo visto a fine agosto, anche se l’obiettivo è far sì che quelle enormi file si creino tutto l’anno, dal momento che dalla Primavera è possibile volare da e per Reggio verso tutta Europa.

Intanto, un salto al MArRC lo ha fatto anche Pier Luigi Bersani. “I Bronzi di Riace hanno incantato anche Pier Luigi Bersani, oggi di passaggio da Reggio Calabria”, ha scritto la pagina social del Museo, postando la foto del politico in città. Bersani, fondatore del PD, è un esponente importante del Centro Sinistra italiano. Ex Governatore dell’Emilia Romagna, è stato anche Ministro con diversi Governi.

