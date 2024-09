Reggio Calabria, Angela Marcianò sbugiarda Falcomatà sulle scuole chiuse: “neanche raccontare bugie vi riesce bene, altro che Festa e concerti…”

StrettoWeb

“L’inizio delle scuole e’ stato posticipato dal signor sindaco a giovedì 19 settembre, ai sensi dell’ordinanza n.89, emessa giorno 13/09/2024, con la seguente motivazione ufficiale: “per consentire l’ordinato flusso della circolazione veicolare e pedonale… in considerazione della popolazione che affluirà in città per partecipare alle celebrazioni mariane”. Peccato che oggi, giorno 16 settembre, giornata prevista per l’inizio delle lezioni, sono ancora alle prese con i traslochi degli arredi scolastici. Neanche raccontare bugie vi riesce bene”. E’ quanto afferma in una nota Angela Marcianò, consigliere comunale di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.