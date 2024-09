Reggina, l’Under Pedalino se ne va: arrivato in estate, ha rescisso

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Pedalino. Il Club ringrazia Antonino per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

Così in una nota la Reggina comunica un’altra risoluzione: è addio con Antonino Pedalino, Under classe 2005 arrivato in estate. Mai in campo, zero minuti in partite ufficiali, si aggiunge a quei calciatori che hanno salutato dopo un brevissimo periodo in riva allo Stretto, fuori dai piani della società e dell’allenatore nonostante il tesseramento.

