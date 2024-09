Reggina-Scafatese, i convocati amaranto: Pergolizzi ne chiama 30

StrettoWeb

L’allenatore amaranto Pergolizzi ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio al Granillo tra Reggina e Scafatese. L’ex tecnico del Campobasso ne sceglie ben 30. Rientrano i tre squalificati – Barillá, Porcino e Barranco – e anche qualche acciaccato, tra cui Rajkovic. Non c’è Rosseti, ancora out e dal futuro “incerto”, così come Parodi, fuori dai piani.

Ecco tutti i convocati:

Portieri : Druetto, Lazar, Martinez, Katsaros

: Druetto, Lazar, Martinez, Katsaros Difensori : Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini

: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Pedalino, Porcino, Racine Ba, Salandria, Urso

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Pedalino, Porcino, Racine Ba, Salandria, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Rajkovic, Renelus.

