Reggina, Ripepi: “ve ne volete andare? Andatevene, ma gratis”. Intanto il Siracusa…

“Per un giochetto politico devastante e schifoso, città e squadra si trovano in questa rete e la Reggina oggi è ostaggio di Ballarino“. Non usa mezzi termini, come sempre sull’argomento, il Consigliere di Reggio Calabria Massimo Ripepi. Intervenuto in merito alla diatriba ultrà-societá, ha detto la sua sul comunicato di Minniti.

“Ma ora non si può neanche criticare? Volevate la scusa per smarcarvi? Ma siete impazziti? Minniti, cognato di Califano, ve ne volete andare? E andatevene, gratis però, perché gratis l’avete avuta. Non l’avete comprata, ve l’hanno donata”.

Non è più Consigliere, ma ex, dimesso, però il contenuto è lo stesso. Arrabbiato, sui social, si è detto anche Nicola Malaspina: “Dopo averci reso lo zimbello d’Italia con quel nome ridicolo, dopo aver dimostrato assoluto menefreghismo nei confronti della nostra Storia tentando di riportare in amaranto uno spregevole mercenario, ci mancavano solo le minacce.

A questo punto siamo arrivati????”, ha scritto.

E intanto, mentre la Reggina continua a collezionare rifiuti, accostamenti di mercato fasulli o ritorni invisi a tutta la piazza, il Siracusa piazza l’ennesimo super colpo: dalla Serie C infatti è arrivato l’esterno classe ’96 Andrea Di Grazia, nelle ultime due stagioni al Potenza. Ha giocato anche in B, per due stagioni al Pescara. Sarà disponibile dalla seconda metà di settembre, perché ha esordito nei Prof in questa stagione.

