Reggina, Pergolizzi: “siamo bipolari, bene in avvio ma poi abbiamo vivacchiato”. E su Dall’Oglio…

“Siamo una squadra un po’ bipolare, che a tratti ha fatto bene, per 30 minuti, e poi ha vivacchiato per un quarto d’ora del primo e del secondo tempo. Poi siamo calati fisicamente, eravamo stanchi, ma ci può stare. La squadra sta cominciando a recepire quello che serve a noi. Oggi va bene, ma nelle altre partite ci vuole un po’ più di attenzione”. Così mister Pergolizzi alla fine di Reggina-Vibonese, terminata sul punteggio di 2-0.

“Come ci presenteremo in campionato? Nelle condizioni giuste, per battagliare, fare la partita. Io sto coi piedi per terra, mi piacerebbe prima fare e poi gioire. Saranno 34 battaglie, noi dovremo essere pronti. Sappiamo di essere in una città importante e con blasone, che ha avuto delusioni, ma per noi la Serie D è un campionato importante. Mercato? C’è Dall’Oglio, ma entro domani dovrebbe arrivare un altro centrocampista, poi qualche 2006 e, davanti, vediamo. Martinez? E’ un tesserato della Reggina, la questione si chiarirà da sola”.

