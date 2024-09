Reggina, Pergolizzi interviene sulla rosa ampia. E per domani “Dall’Oglio è out, mentre Ragusa…”

StrettoWeb

“C’è rammarico per la sconfitta, ma la squadra ha lavorato bene in settimane, come nelle altre. L’obiettivo non può essere perso di vista e il calcio ti dà la possibilità di giocare sempre una nuova partita. Ci aspettiamo qualcosa di diverso”. Il tecnico amaranto Rosario Pergolizzi esordisce così, in conferenza stampa, alla vigilia di Città di Sant’Agata-Reggina di domani.

“L’organico numeroso? Era preventivato. Quando insieme alla società abbiamo programmato il lavoro e ciò che serviva, perché abbiamo fatto anche calma, siamo andati su giocatori che volevano entrambi. Il club mi dà la possibilità di lavorare in un centro sportivo che hanno in pochi, con una rosa che abbiamo voluto. E i giocatori lo sanno. Tutti i giorni io dico che è il campo a parlare, non ho preferenze, non conoscevo nessuno tranne Bonacchi che ho avuto l’anno scorso. Io sono contento dei miei ragazzi e non lo dico per farmeli piacere, loro mi conoscono e sono questo, sono quello che sono. Possibilità di nuovi innesti nelle prossime settimane o di altre rescissioni? No, mi piace la rosa, sono contento. Poi, se c’è una situazione come quella di Lumia, non possiamo tenerlo legato”.

“Cambi domani nel modulo e negli uomini? Stiamo continuando su quella strada. Dentro di me c’è sempre la voglia di cambiamento, ma anche quella di continuare sulla strada intrapresa. Se a ogni scricchiolio cambiamo, non ne veniamo fuori. Va migliorata la prestazione personale e di collettivo, ma anche di modo di pensare, di personalità in più. Potrei pensare alcune volte di giocare con un giocatore al fianco di Barranco“.

“Giuliodori e Forciniti fuori domenica scorsa? Giuliodori è stato per giorni con la febbre. Forciniti perché volevo giocare coi tre grandi a centrocampo e ho messo Vesprini. Nella velocità c’è anche il rischio di sbagliare, un allenatore riflette mentre la squadra gioca, ma è un meccanismo che se tu sbagli devi cambiare modo di giocare, quindi si cerca di sbagliare il meno possibile”.

“Dall’Oglio è fermo, domani non gioca per un problema muscolare, anche Ragusa si è allenato poco ma per domani è disponibile. Urso e Curiale stanno cominciando a trovare la condizione”.

