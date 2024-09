Reggina, con Parodi è addio: ufficiale la risoluzione

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Parodi. Il Club ringrazia Stefano per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

Così in una nota ufficiale la Reggina comunica la risoluzione con Parodi, fuori dai piani della società e del tecnico Pergolizzi. In queste settimane il giocatore non ha mai fatto parte del gruppo squadra. Praticamente separato in casa, è arrivata adesso la naturale conseguenza di un destino ormai segnato

