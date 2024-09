Reggina, è morto l’ex allenatore Gaetano Salvemini

StrettoWeb

E’ morto a 82 anni Gaetano Salvemini, ex allenatore – tra le altre – della Reggina. Nato a Molfetta nel 1942, si è spento a Reggio Emilia. Per lui una lunga carriera da calciatore, con una presenza anche nell’Inter, e poi il passaggio alla panchina. Ha cominciato con l’Empoli, dove aveva concluso da giocatore, mentre la seconda esperienza da allenatore è stata proprio in riva allo Stretto, nella stagione 1981-1982 (10° in Serie C1).

Negli anni successivi ha guidato soprattutto Empoli (di nuovo) e Bari, conquistando con entrambe la Serie A, e rimanendo in massima categoria. Poi tanta Serie B e l’ultima avventura nel 2001 con il Monza.

