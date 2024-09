Ex Reggina, Jeremy Menez annuncia il ritiro dal calcio: “sono al limite della sopportazione”

StrettoWeb

Jeremy Menez dice basta e si ritira dal calcio giocato. L’attaccante francese, per tre anni alla Reggina, ha annunciato l’addio in una video intervista al portale francese La Zone Sport. “Sono arrivato al limite della sopportazione”, ha detto in maniera tranquilla al giornalista Jonathan Beilin. L’ultima esperienza del talentuoso 7 è stata al Bari, ma è durata poco.

La carriera di Menez è ben nota: portato in Italia dalla Roma, è stato poi anche al Milan e al PSG. Per qualche anno il vuoto, con un ritiro praticamente dietro l’angolo. Ma nel 2020 è arrivata la chiamata della Reggina e tutto è cambiato. In pratica, la squadra amaranto ha allungato la carriera del giocatore, che tra alti e bassi ha deliziato il Granillo con le sue giocate. L’ultima stagione, quella con Inzaghi, è stata sicuramente la più bella per lui.

