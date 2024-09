Reggina, Dall’Oglio firma: “ero giovane e ho commesso un errore, ma ora sono cresciuto”

StrettoWeb

Jacopo Dall’Oglio torna alla Reggina. Già in città da giorni, domenica è stato al Granillo e poi anche al Sant’Agata, dove ha firmato il contratto. Particolare vicenda la sua, rispetto alle ufficialità di Urso e Curiale, per via del passato in amaranto. Figlio del Sant’Agata, dell’era Foti, si è lasciato malissimo con gli ultrà, per via di un gesto di 10 anni fa che la tifoseria non gli ha perdonato.

Ora però il centrocampista, che nel frattempo è diventato esperto e con un lungo passato tra B e C, si rivolge al popolo di Reggio e fa un passo indietro. Queste le sue parole in un reel social pubblicato dalla società. “Cara Reggio, dopo 10 anni ci ritroviamo. Allora ero giovane e ho commesso un errore: spesso, nel desiderio di dimostrare a tutti i costi il proprio valore, si finisce per eccedere e sbagliare. Oggi sono cresciuto e torno con la maturità e la determinazione di chi è pronto a dare tutto per questa maglia. Guardiamo al futuro insieme. Io darò il massimo in ogni allenamento, in ogni partita, per lottare, uniti, verso un unico obiettivo. Ci vediamo presto al Granillo, Forza Reggina, oggi più che mai”.

Lo strappo con la piazza è ricucito? Lo vedremo a partire da domani sera. Prima ancora del campo e del campionato, infatti, domani ci sarà la presentazione in città della Reggina, insieme alla Domotek. Gli ultrà hanno annunciato la loro presenza.

L’ufficialità. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Dall’Oglio che si lega al club con un contratto annuale con opzione di rinnovo”.

“Centrocampista classe 1992 per Jacopo è un ritorno a casa essendo cresciuto nelle giovanili amaranto, con l’esordio tra i professionisti in Serie B nella stagione 2010/2011”.

In carriera, Jacopo ha indossato le maglie di Pavia, Barletta, Brescia, Catania, Palermo e Avellino. Tra i professionisti, ha collezionato 269 presenze nelle quali ha messo a segno 15 gol e fornito 15 assist. Indosserà la maglia numero 23″.

