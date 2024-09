Il raddoppio della Ragusa-Catania, la statale 514 si trasforma in un’autostrada

StrettoWeb

E’ un viaggio tra cantieri quello tra Ragusa e Catania lungo la strada delle SS 514 e 115 “Sud Occidentale Sicula”. La presentazione dei lavori per la realizzazione del “raddoppio” è del 22 maggio 2023; i cantieri hanno preso vitalità lo scorso autunno e si lavora con velocità per arrivare alla conclusione nel più breve tempo possibile.

Il progetto dell’Autostrada Ragusa-Catania Lotto 1 prevede il raddoppio e l’adeguamento delle statali SS 514 e SS 194 dallo svincolo con la SS 115 fino allo svincolo con la SP 5 Licodia Eubea. Lo sviluppo complessivo della tratta da riqualificare è di circa 18km, con un viadotto a due careggiate di circa 600 metri, sei cavalcavia, due svincoli, sottovia, nuove viabilità secondarie per una lunghezza complessiva di circa 15 chilometri.

Il Lotto 1 è parte del progetto di raddoppio del collegamento Ragusa-Catania, nota anche come Ragusana, un corridoio autostradale strategico per la Sicilia orientale, che permetterà di collegare le province di Ragusa, Catania e Siracusa, con benefici sia in termini di tempi di percorrenza, sia per i livelli di servizio e di sicurezza per la circolazione.

